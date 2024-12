Paura per Caviezel: brutta caduta al SuperG di Bormio

Un brutto incidente ha costretto ad interrompere la gara di SuperG a Bormio, valida per la stagione di Coppa del mondo di sci. Gino Caviezel, il primo a partire, è scivolato sul muro di San Pietro ed è stato immediatamente soccorso con l’intervento di un elicottero in pista. Lo sciatore svizzero avrebbe sbattuto violentemente contro un palo con l’apertura dell’air bag, scivolando poi per alcune decine di metri prima di fermarsi. Secondo quanto sembra a un primo controllo, il 32enne ha riportato problemi ad almeno una gamba.