Goggia e Brignone diretta superG Cortina: segui la gara di sci di oggi

Prosegue la Coppa del Mondo di sci , che stavolta fa tappa a Cortina d’Ampezzo per il superG femminile . Ben 59 atlete al via, che si sfideranno nella classica unica manche. Al via ci saranno ben dieci azzurre , con gli occhi puntati su Sofia Goggia , che ha vinto la discesa libera di ieri , e Federica Brignone . Segui la discesa in diretta.

11:30

Gut-Behrami non ce la fa, è seconda

Lara Gut-Behrami, una delle favorite per la vittoria finale, chiude seconda a +0.58 da Brignone, che sembra sempre più vicina alla vittoria.

11:24

Male Goggia, ora è quinta

Tanti errori per Sofia Goggia, che chiude a +1.25 da Brignone, solo al quinto posto per ora.

11:21

SuperG, è il momento di Goggia

Sta per arrivare il momento di Sofia Goggia, mentre tutte le atlete si trovano ad oltre un secondo di distanza da Brignone.

11:17

Bene Curtoni, è terza

Parte subito dopo Elena Curtoni, che chiude a +1.11 da Brignone prendendosi il terzo posto.

11:14

Vola Brignone: è prima!

Gara fantastica di Federica Brignone, che batte di 1.08 secondi il tempo di Suter e chiude in 1:21.64.

11:11

SuperG, è il momento di Brignone

Prossima azzurra in gara, sta per iniziare la gara di Federica Brignone.

11:05

Errore Bassino, è fuori dalla gara

Errore di Marta Bassino, che manca una delle porte e non riesce a rientrare correttamente in pista. Grande rammarico per l'azzurra, che fino al secondo settore era in vantaggio e stava volando verso il primo tempo.

11:01

Si comincia! Al via Suter

Inizia ufficialmente il superG di Cortina d'Ampezzo. Parte Corinne Suter, tra poco la partenza di Marta Bassino.

10:50

Super G Cortina, dieci minuti al via

Manca pochissimo all'inizio della discesa. La prima a scendere sarà Corinne Suter, per terza scenderà Marta Bassino. Pettorale numero 7 per Brignone e numero 12 per Goggia.

10:35

SuperG Cortina, tutte le azzurre al via

Ecco le dieci azzurre presenti per il superG: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi.

10:25

Goggia straordinaria: trionfo nella discesa libera di Cortina

Ieri il trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera, il suo 26° successo in carriera, davanti a Kasja Lie e Brignone. Oggi l'azzurra, tornata dopo il lungo infortunio, proverà a ripetersi. LEGGI TUTTO

10:15

Cortina d'Ampezzo, quando parte il superG

Al cancelletto di partenza si presenteranno 59 atlete, tra cui ben 10 azzurre, con l'orario di partenza fissato alle ore 11:00.

Cortina d'Ampezzo - Belluno