Goggia straordinaria: trionfo nella discesa libera di Cortina. Brignone terza

Dopo il lungo infortunio, Sofia Goggia è tornata in grande stile. Nella pista più amata, quella di Cortina dove si disputeranno tra un anno le Olimpiadi invernali , la 32enne azzurra ha ottenuto il suo 26° successo in carriera nella Coppa del mondo , nella terza discesa di questa stagione. Sull’Olympia delle Tofane il podio viene completato dalla sorpresa norvegese Kajsa Lie e al terzo posto dall'altra campionessa italiana Federica Brignone , che passa in testa non solo alla classifica generale di Cdm con 539 punti, ma anche a quella di discesa con 189 proprio davanti a Goggia. C'era anche la leggendaria Lyndsey Vonn , 40enne americana tornata in pista sei anni dopo il suo ritiro, che finisce al 20° posto a causa di un netto calo nel finale con numerosi errori.

Goggia: "Sono contentissima, sapete quanto vale Cortina per me"

Al traguardo Goggia si è inginocchiata davanti a tutti gli applausi che il pubblico le ha riservato. Per lei questa è la quarta vittoria a Cortina dopo quelle di 2018, 2022 e 2023, ma rimane sempre un'emozione fortissima: "Quando sono arrivata al traguardo e ho cercato la mia posizione sul tabellone avevo il cuore in gola. Non è stata la discesa perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là ma sono riuscita a rimanere concentrata. Sapete tutti quanto vale Cortina per me, sono molto molto contenta. Le mie giornate più belle le vivo sempre qui, per un italiano non c'è emozione più bella di vincere a Cortina". Una considerazione anche sulla rivalità positiva con Brignone (entrambe sul podio nella stessa gara per la prima volta da dicembre 2023): "Sappiamo di essere molto competitive, anche tra di noi. Ma credo che questa buona rivalità ci spinga ad andare sempre più forte, a migliorare gara dopo gara. Siamo accomunate da una fame di voler essere sciatrici sempre migliori e di voler dare sempre il nostro meglio in pista. In questo siamo davvero uguali”.

Brignone: "Peccato per un errore, ma sono davvero soddisfatta"

Sofia ha concluso la gara con il tempo di 1'33"95, con un vantaggio di 42 centesimi su Lie e 55 su Federica Brignone, che può essere assolutamente soddisfatta del terzo posto: su questa pista non era mai finita tra le prime 10 (miglior risultato 12esima posizione), un ulteriore motivo d'orgoglio oltre alla ritrovata vetta della classifica generale. Un podio speciale quello di Cortina: "Non ci ero mai riuscita qui, finalmente ce l'ho fatta e sono davvero soddisfatta - spiega Brignone - Sono contenta perché comunque ho fatto un'ottima prova. Davvero peccato per l'errore nel punto in cui sono finita larga e ho dovuto risalire. Ma è stata comunque una super prova: sono riuscita a stare tranquilla e per me oggi è questa la vittoria più grande". Domani sull'Olympia delle Tofane va in scena il superG e si annuncia un'altra grande giornata azzurra.