Paura per Lindsey Vonn, incidente in pista nel SuperG: ecco cosa è successo

Momenti di tensione durante il Super G femminile ai Mondiali di Sci sulle nevi austriache di Saalbach. A far preoccupare il pubblico e gli spettatori da casa è stata Lindsey Vonn con una brutta botta subita al braccio. La 40enne statunitense, leggenda dello sci per i suoi trionfi, sperava di celebrare diversamente il suo ritorno ai Campionati del Mondo , esattamente dopo 2187 giorni dall'ultima volta.

Paura per Lindsey Vonn: cosa è successo

Poco dopo la partenza, Lindsey Vonn ha colpito duramente il paletto di una delle porte, spegnendo dunque le sue speranze per il podio. La statunitense è riuscita a non cadere, fermandosi però poco dopo e piegandosi per la brutta botta subita. Sembra, per il momento, nulla di grave: la Vonn ha lasciato la pista da sola tra il sollievo del pubblico, ma tenendosi comunque dolorante il braccio.