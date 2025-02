Mondiali sci diretta, Goggia e Brignone in pista: segui il Super G donne LIVE

SAALBACH (AUSTRIA) - Dopo il successo dell'Italia nel parallelo a squadre miste e il giorno di pausa, oggi (6 febbraio, dalle ore 11:30) è il giorno del Super G femminile ai Mondiali di Sci sulle nevi austriache di Saalbach. 'Capitanata' da Sofia Goggia (a caccia dell'unico oro che le manca in bacheca e in pista con il pettorale numero 11) e Federica Brignone (6), la squadra azzurra schiera anche la campionessa in carica Marta Bassino (pettorale numero 5 per la trionfatrice di Courchevel), Laura Pirovano (2) e Elena Curtoni (13) . Segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le dichiarazioni delle protagoniste.

11:18

Sofia Goggia a caccia dell'oro mancante

L'oro iridato è l'unico che manca nel ricchissimo palmares di Sofia Goggia, che cercherà di conquistarlo in questi giorni sulle nevi austriache di Saalbach. Per la bergamasca un argento nel 2019 (in superG) e un bronzo nel 2017 (in gigante).

11:10

Mondiali di sci: il programma completo delle gare

Ecco il programma completo delle gare ai Mondiali di sci alpino sulle nevi austriache di Saalbach:

Martedì 4 febbraio: Parallelo a squadre miste (oro all'Italia).

Oggi (6 febbraio): Super G donne (ore 11:30).

Domani (7 febbraio): Super G uomini (ore 11:30).

Sabato 8 febbraio: Discesa libera donne (ore 11:30).

Domenica 9 febbraio: Discesa libera uomini (ore 11:30).

Martedì 11 febbraio: Discesa libera donne Combinata (ore 10); Slalom donne combinata (ore 13:15).

Mercoledì 12 febbraio: Discesa libera uomini Combinata (ore 10); Slalom uomini combinata (ore 13:15).

Giovedì 13 febbraio: Slalom gigante donne (ore 9:45/13:15).

Venerdì 14 febbraio: Slalom gigante uomini (ore 9:45/13:15).

Sabato 15 febbraio: Slalom donne (ore 9:45/13:15).

Domenica 16 febbraio: Slalom uomini (ore 9:45/13:15).

11:04

Super G donne, le 40 atlete in pista ai Mondiali

1 GAUCHE Laura (Francia)

2 PIROVANO Laura (Italia)

3 HAASER Ricarda (Austria)

4 GISIN Michelle (Svizzera)

5 BASSINO Marta (Italia)

6 BRIGNONE Federica (Italia)

7 VENIER Stephanie (Austria)

8 SUTER Corinne (Svizzera)

9 GUT-BEHRAMI Lara (Svizzera)

10 LIE Kajsa Vickhoff (Norvegia)

11 GOGGIA Sofia (Italia)

12 LEDECKA Ester (Repubblica Ceca)

13 CURTONI Elena (Italia)

14 MACUGA Lauren (Usa)

15 HUETTER Cornelia (Austria)

16 ROBINSON Alice (Nuova Zelanda)

17 MIRADOLI Romane (Francia)

18 WEIDLE-WINKELMANN Kira (Germania)

19 RAEDLER Ariane (Austria)

20 AICHER Emma (Germania)

21 CLEMENT Karen (Francia)

22 STUHEC Ilka (Slovenia)

23 JOHNSON Breezy (Usa)

24 GRENIER Valerie (Canada)

25 MUZAFERIJA Elvedina (Bosnia)

26 BLANC Malorie (Svizzera)

27 CASHMAN Keely (Usa)

28 GASIENICA-DANIEL Maryna (Polonia)

29 CERUTTI Camille (Francia)

30 VONN Lindsey (Usa)

31 MONSEN Marte (Norvegia)

32 CAMINAL SANTURE Jordina (Andorra)

33 NOVAKOVA Barbora (Repubblcia Ceca)

34 MORENO Cande (Andorra)

35 GORRINGE Giselle (Gran Bretagna)

36 SHEPILENKO Anastasiia (Ucraina)

37 SIMADER Sabrina (Kenya)

38 GRAY Cassidy (Canada)

39 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora (Islanda)

40 SMALL Greta (Australia)

11:00

Mondiali sci, dove se guire il Super G donne in tv e streaming

La gara di Super G femminile, come tutte le altre in programma ai Mondiali di sci alpino sulle nevi austriache di Saalbach, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (gratis e in chiaro) e su Eurosport 1 (per gli abbonati), ma anche in streaming su Rai Play (gratis) e su discovery+, Sky Go, Now e Dazn (per gli abbonati).

Saalbach, Austria