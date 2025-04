Infortunio Brignone: operazione perfettamente riuscita, c'è anche la rottura del crociato

MILANO - È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui si è sottoposta Federica Brignone , rimasta vittima stamattina di una frattura di tibia e perone della gamba sinistra, all'altezza del ginocchio , con interessamento dei legamenti. La sciatrice azzurra è caduta durante la seconda manche del gigante femminile dei campionati italiani in Val di Fassa. Ricoverata nella clinica La Madonnina di Milano, Brignone è stata operata in serata.

Il comunicato della Fisi

In un comunicato ufficiale, la Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, ha dato il primo bollettino medico dopo l'operazione: "L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal Presidente della Commissione Medica FISI Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta (Responsabile dell’Unità operativa di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio), Gabriele Thiebat (Commissione Medica FISI) e Alberto Zangrillo (Primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano) e si è reso necessario per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. È stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane. La campionessa del mondo di gigante a Saalbach 2025 e fresca vincitrice della Coppa del mondo inizierà sin dai prossimi giorni il percorso riabilitativo". L'infortunio costringerà la 'Tigre' a un lungo periodo di recupero, tra i 5 e i 6 mesi se non di più. Salterà quindi gli allenamenti estivi e la speranza è che riesca a essere nelle condizioni di poter prendere parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina del prossimo febbraio.

Panzeri: "Brutta frattura"

Il dottor Panzeri, che ha fatto parte dell'equipe medica che ha operato Brignone, ha parlato dopo l'intervento: "È andato bene, forse meglio del previsto. Si è confermata una brutta frattura e una brutta lesione capsulo-legamentosa, sia della parte mediale che del crociato anteriore. La riduzione ossea è venuta bene, è stata messa una placca con delle viti, è stata riparata la lesione legamentosa mediale mentre per la lesione del crociato valuteremo più avanti. Federica si è svegliata, è rientrata in camera, aveva ovviamente un po' di dolore. Domani inizierà il percorso riabilitativo che lentamente la porterà al suo recupero. Più o meno sono previsti 45 giorni di scarico però da domani, come detto, inizierà la riabilitazione, poi il recupero del movimento e poi, di settimana in settimana, vedremo come modificare il programma".