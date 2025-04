Panatta, il bel gesto per Brignone in diretta tv. Poi la battuta su Sinner: "Almeno in uno sport è scarso"

Panatta scherza su Sinner: "È scarso nello..."

Poi sul trionfo di Cobolli a Bucarest: “Lo conosco bene, questo ragazzo ha avuto qualche difficoltà ultimamente, sembrava veramente in crisi, invece ha risposto addirittura con una vittoria. Evidentemente ha attraversato un momento no, ma lo ha risolto molto bene. Sono molto contento perché lo conosco molto bene, sono amico del papà, che è il suo coach. Anche Sinner è nato sulla terra rossa, poi ora il suo gioco si ispira molto bene sui campi veloci, in cemento. Sulla terra è un gioco diverso, se volessi essere un po’ provocatorio potrei direi finalmente è iniziata la stagione sulla terra battuta e si vede un po’ di tennis. Perché ti costringe ad avere un po’ più di tattica quando giochi il match. Sui campi veloci basta avere un buon servizio e un colpo risolutore ed è fatta, un po’ come sull’erba. Invece sulla terra battuta Cobolli, ma anche Darderi che sta crescendo molto bene, hanno vinto due tornei importanti. Berrettini è quasi tornato al rendimento di quando è arrivato in finale a Wimbledon con Djokovic". Infine la battuta su Sinner: "Aspettiamo solo il rientro del nostro numero uno, Sinner. È brutto essere squalificati quando non hai fatto niente, però lui si è comportato in modo molto maturo. La cosa che mi ha fatto sorridere è che lui ha detto che in uno sport è scarso, il ciclismo. Perché lo abbiamo visto palleggiare con la pallina da tennis ed è un fenomeno, nello sci pure...".