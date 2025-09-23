Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Matteo Franzoso, l'emozionante saluto della mamma: "Continua a sciare in Paradiso"

Le parole durante i funerali, che sono stati celebrati nella parrocchia di Sant'Edoardo a Sestriere: "Sognavi le Olimpiadi e stavi quasi raggiungendo quel sogno"
Matteo Franzoso, l'emozionante saluto della mamma: "Continua a sciare in Paradiso"© ANSA
1 min

Sci azzurro in lutto per la tragica scomparsa di Matteo Franzoso, dopo la terribile caduta in allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km da Santiago del Cile. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di Sant'Edoardo a Sestriere, con la presenza dei ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi, e del comandante generale della guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.

Franzoso, la mamma Olga: "Continua a sciare in Paradiso"

Emozionante il discorso della mamma Olga, che ha salutato così il figlio: "Da piccolo sognavi le Olimpiadi e stavi quasi raggiungendo quel sogno, ma sappiate che tu e tuo fratello siete i nostri eroi: con il vostro impegno avete già vinto le Olimpiadi. Tuo papà e io siamo immensamente orgogliosi di te e di tuo fratello, di voi. Continua a sciare amore mio, ti aspettano in Paradiso. Grazie Mattè per quello che sei, piccolo grande uomo, spero tanto che questa tua morte possa servire a vivere questo bellissimo sport con più sicurezza. Fin da piccoli abbiamo detto mai sport senza studio. Tu volevi costruire il tuo futuro e avere ambizioni alte e non arrenderti mai. Abbiamo sempre badato alle cose importanti nella vita".

