Matteo Franzoso, l'emozionante saluto della mamma: "Continua a sciare in Paradiso"

Franzoso, la mamma Olga: "Continua a sciare in Paradiso"

Emozionante il discorso della mamma Olga, che ha salutato così il figlio: "Da piccolo sognavi le Olimpiadi e stavi quasi raggiungendo quel sogno, ma sappiate che tu e tuo fratello siete i nostri eroi: con il vostro impegno avete già vinto le Olimpiadi. Tuo papà e io siamo immensamente orgogliosi di te e di tuo fratello, di voi. Continua a sciare amore mio, ti aspettano in Paradiso. Grazie Mattè per quello che sei, piccolo grande uomo, spero tanto che questa tua morte possa servire a vivere questo bellissimo sport con più sicurezza. Fin da piccoli abbiamo detto mai sport senza studio. Tu volevi costruire il tuo futuro e avere ambizioni alte e non arrenderti mai. Abbiamo sempre badato alle cose importanti nella vita".