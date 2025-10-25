Sofia Goggia cade e finisce subito fuori pista nel gigante di Soelden: le condizioni      

Nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden (Austria) , Sofia Goggia deve fare i conti con la sfortunata. L'azzurra, partita col pettorale 16, nel difficile muro centrale, è andata in rotazione agganciando il palo di una porta. Finita nella neve, Goggia si è comunque subito rialzata senza problemi. Per lei nessun infortunio o altro. Infatti, la bergamasca ha poi raggiunto il traguardo sugli sci.

Coppa del mondo, comanda Scheib

L'austriaca Julia Scheib comanda agilmente dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Soelden. Con 1.07.80, Scheib precede la statunitense Paula Moltzan (1.09.08) e la crata Zrinka Ljutic (1.09.12). La miglior azzurra, dopo la discesa delle prime trenta atlete al via, è al momento la veneta Asja Zenere, diciannovesima. Decisamente più indietro la valdostana Giorgia Collomb mentre è uscita sul muro anche Lara Della Mea. Da segnalare la buona prova della statunitense Mikaela Shiffrin - 30 anni e sciatore più vincente della storia con 101 successi in coppa - che con l'alto pettorale 20 ha chiuso al sesto posto.

Soelden, le condizioni della pista

Sui 3.000 metri del ghiacciato Rettebanch, con temperature nettamente sotto zero, il tempo ha retto nonostante le previsioni non ottimali. C'è' solo un forte vento nella zona di partenza e visibilità non perfetta per il cielo coperto. La pista, dal fondo ghiacciato, è caratterizzata da un lungo difficile muro e da una parte finale per velocisti.