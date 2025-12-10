Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
St. Moritz, Vonn brilla nelle prove: terzo tempo per Goggia, decima Pirovano  

Il doppio appuntamento di Coppa del Mondo è in agenda venerdì e sabato: tutti i dettagli dell'allenamento ufficiale
2 min
TagsVonnGoggia

Sorprese, ma non troppo. La campionessa americana Lindsey Vonn ha centrato il miglior tempo nel primo allenamento ufficiale sulla pista Corviglia di St. Moritz (Svizzera), in vista del doppio appuntamento di Coppa del Mondo in agenda venerdì 12 dicembre e sabato 13 dicembre, seguite da un SuperG domenica 14 dicembre. Vonn, 41 anni e ancora tanta voglia di incidere in pista, ha fermato il cronometro sull'1'30″95, con il quale ha preceduto la norvegese Kajsa Lie di 59 centesimi, seconda in questo test in Svizzera. 

Goggia terza, Pirovano decima a St. Moritz 

Terzo posto a pari merito per Sofia Goggia, reduce dalla delusione in Canada, e la francese Laura Gauchè, entrambe a 71 centesimi. In top ten è presente anche Laura Pirovano, decima a 1″15, mentre Elena Curtoni è finita 12sima a 1″19, Roberta Melesi 16sima a 1″35, Nicol Delago 18sima a 1″39, Nadia Delago 20sima a 1″79. Devono ancora partire Sara Thaler, Dimani e' prevista una seconda prova.  

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

