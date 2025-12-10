St. Moritz, Vonn brilla nelle prove: terzo tempo per Goggia, decima Pirovano  

Sorprese, ma non troppo. La campionessa americana Lindsey Vonn ha centrato il miglior tempo nel primo allenamento ufficiale sulla pista Corviglia di St. Moritz (Svizzera), in vista del doppio appuntamento di Coppa del Mondo in agenda venerdì 12 dicembre e sabato 13 dicembre, seguite da un SuperG domenica 14 dicembre. Vonn, 41 anni e ancora tanta voglia di incidere in pista, ha fermato il cronometro sull'1'30″95, con il quale ha preceduto la norvegese Kajsa Lie di 59 centesimi, seconda in questo test in Svizzera.