St.Moritz, terzo posto per Sofia Goggia nella discesa: trionfa la tedesca Aicher

Primo podio stagionale per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra ha chiuso al terzo posto la discesa di St. Moritz, con il tempo di 1.30.79. Ad aggiudicarsi la prova è stata Emma Aicher , in 1.30.50: per la tedesca si tratta del terzo successo in carriera. Completa il podio, il secondo posto di Linsdey Vonn , che dopo il successo di ieri ha fatto registrare il tempo di 1.30.74.

Sesto tempo per Laura Piovano

Buona la prova di Laura Piovano, che ha chiuso al sesto posto in 1.31.26. Piu' indietro Roberta Melesi in 1.32.23, Elena Curtoni in 1.32.50 , Nicol Delago in 1.32.69 e sua sorella Nadia in 1.32.778 Domani la tappa di St. Moritz si chiude con il superG, altra grande occasione per Sofia Goggia, Elena Curtoni e le altre sciatrici azzurre.