Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
St.Moritz, terzo posto per Sofia Goggia nella discesa: trionfa la tedesca Aicher© APS

St.Moritz, terzo posto per Sofia Goggia nella discesa: trionfa la tedesca Aicher

Primo podio stagionale per la sciatrice italiana. Seconda Linsdey Vonn. Laura Piovano chiude sesta
1 min

Primo podio stagionale per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra ha chiuso al terzo posto la discesa di St. Moritz, con il tempo di 1.30.79. Ad aggiudicarsi la prova è stata Emma Aicher, in 1.30.50: per la tedesca si tratta del terzo successo in carriera. Completa il podio, il secondo posto di Linsdey Vonn, che dopo il successo di ieri ha fatto registrare il tempo di 1.30.74. 

Sesto tempo per Laura Piovano

Buona la prova di Laura Piovano, che ha chiuso al sesto posto in 1.31.26. Piu' indietro Roberta Melesi in 1.32.23, Elena Curtoni in 1.32.50 , Nicol Delago in 1.32.69 e sua sorella Nadia in 1.32.778 Domani la tappa di St. Moritz si chiude con il superG, altra grande occasione per Sofia Goggia, Elena Curtoni e le altre sciatrici azzurre. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci

Da non perdere

Fantastica Vonn: domina la discesaTerzo tempo per Goggia nelle prove

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS