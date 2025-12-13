De Aliprandini scoppia a piangere in diretta tv per la fidanzata in ospedale: “Ho gareggiato per lei”

È il classico caso in cui il risultato sportivo passa decisamente in secondo piano . L'azzurro Luca De Aliprandini ha dovuto gareggiare nel Gigante di Val d’Isère chiudendo al 12° posto la prima frazione e la gara al 26° ma parole e pensieri dell'atleta trentino sono totalmente rivolti alla fidanzata, la sciatrice elvetica Michelle Gisin che due giorni fa ( giovedì 11 dicembre ), in una caduta durante la seconda prova cronometrata della discesa sulla Corviglia di St. Moritz , ha riportato danni alla colonna vertebrale e a un polso . Il gigantista azzurro l'ha poi raggiunta in Svizzera , a Zurigo , dove è stata operata e poi è andato in Francia per gareggiare. Un tour de force pesantissimo e una condizione emotiva tutt'altro che ottimale per il classe 1990 nativo di Cles che, al termine della gara, non è riuscito a trattenere la commozione per quanto accaduto nelle ultime ore.

De Aliprandini: "Michelle mi ha chiesto di gareggiare, non potevo dirle di no. Operazione ok, è cosciente"

Nell’intervista concessa a RaiSport al termine della seconda manche, De Aliprandini ha esternato le sue emozioni: "La mia presenza oggi? Me l’ha chiesto Michelle, era un desiderio di Michelle che io corressi qui in Val D'Isere. Non potevo dirle di no ma è stata la gara più dura di tutta la mia vita. Lei - ha spiegato De Aliprandini che, a stento, è riuscito a trattenere le lacrime - mi ha dato tanta forza e per fortuna sta migliorando ora dopo ora. Ci vorrà del tempo per recuperare nel miglior modo, però per come sono andate le cose siamo grati che stia bene”. L'azzurro ha inoltre annunciato che l'operazione alla quale la fidanzata è stata sottoposta è andata bene: "Sì, tutto è andato per il meglio. Chiaro che ci vorrà un po’ di tempo per capire bene come evolve il quadro clinico, ma in generale i medici si sono detti soddisfatti di come ha reagito. Muove gambe e braccia, è cosciente, dunque un primo step di notevole importanza è stato fatto".