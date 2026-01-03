Come sta Federica Brignone a un mese dalle Olimpiadi: il post social che fa felici i tifosi

«Ora è tempo di tornare con le ragazze». Parole nette, che traducono al meglio la fiducia e la speranza: Federica Brignone si sente sempre più pronta a rientrare e in pochi minuti il suo annuncio social viene accolto dalla felicità di tifosi e colleghe (Vonn e Shiffrin su tutte). La valdostana, a otto mesi esatti dal gravissimo infortunio del 3 aprile scorso, continua sorprendere e a bruciare le tappe . Il 2025 si è chiuso con le ottime prove di gigante sulla neve di casa a Courmayeur , mentre il 2026 inizia con un’altra sessione di allenamenti in Val di Fassa .

Brignone continua a sognare Milano-Cortina

È qui, a Passo San Pellegrino, che Federica incrocerà gli sci con quelli di alcune azzurre della velocità - Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi e le sorelle Nadia e Nicol Delago - impegnate fino al 7 gennaio in uno stage programmato dal dt Gianluca Rulfi. Un modo per riassaggiare l'atmosfera del gruppo e condividere impressioni sulle piste che negli stessi giorni accoglieranno decine di atlete anche di altre nazioni. Brignone dovrebbe però provare tracciati diversi, procedendo ancora sulla strada dei piccoli passi: tuttavia, a 34 giorni da Milano Cortina 2026, nessuna ipotesi è più esclusa a priori. Al momento nessuna convocazione ufficiale in azzurro, ma dovendo azzardare un possibile ritorno in gara prima dei Giochi, la discesa e il superG di Tarvisio (15-18 gennaio) e il gigante di Kronplatz (20 gennaio) sono le prime tappe a disposizione.

Goggia guida le azzurre nel primo gigante del 2026

La Coppa del mondo inaugura il nuovo anno a Kranjska Gora. Oggi Sofia Goggia guida le compagne nel quinto gigante stagionale: tra loro anche la diciassettenne Anna Trocker, alla sua seconda esperienza sul massimo circuito, pochi giorni dopo aver sfiorato la qualificazione nel gigante di Semmering. Domani sarà la volta dello slalom con la caccia di Mikaela Shiffrin al sesto successo consecutivo. Non ci sarà Giada D’Antonio, attesa con Trocker e a Giorgia Collomb da un nuovo viaggio in Canada con gli appuntamenti in gigante e slalom di Mont Tremblant e Mont St-Saveur di Nor-Am Cup.

Infortunio e stagione finita per Liensberger

Grave infortunio ieri mattina per Katharina Liensberger. L’austriaca, campionessa del mondo di slalom nel 2021, è caduta in allenamento a St. Michael e ha riportato la frattura del piatto tibiale, la rottura di un menisco e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Necessario l’intervento chirurgico, eseguito in tarda serata.