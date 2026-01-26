Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi© Lapresse

La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi

A meno di un mese dalla tragedia di Capodanno, che provocò 40 morti e 116 feriti, il "circo bianco" approda nella località svizzera
3 min
TagsCrans-MontanaSciCoppa del Mondo

CRANS-MONTANA (Svizzera) - A meno di un mese dalla tragico incendio di Capodanno, con 40 morti e 116 feriti, in gran parte giovani, nel locale Le Constellation, la Coppa del mondo di sci alpino approda a Crans-Montana. Qui si disputeranno discesa libera femminile e maschile più il super gigante femminile tra venerdì e domenica, con l'antipasto delle prove di discesa femminile tra mercoledì e giovedì. Le atlete italiane dello sci saranno in gara con il lutto al braccio per ricordare le vittime, di cui 6 italiane. L'Italia della neve si presenta per la doppia prova di velocità (venerdì 30 gennaio la discesa e sabato il supergigante) con otto azzurre per l'ultimo test prima dei Giochi di Milano Cortina e ha deciso di far scendere in pista le atlete con la fascia nera. Tra loro c'è anche Federica Brignone, alla sua seconda uscita dopo l'infortunio dello scorso aprile: convocate Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere. Domenica poi ci sarà la libera maschile.

Le iniziative in ricordo delle vittime

A Crans Montana sono previste iniziative in ricordo delle giovanissime vittime. Gli organizzatori hanno deciso di annullare tutti gli eventi collaterali e sulla pista non ci saranno gli sponsor, incentrando l'evento sulle competizioni sportive. Niente attività nella fan zone, comprese le cerimonie ufficiali, nonché tutte le attività diurne nel centro di Crans-Montana e quelle del Curling Club. Il pubblico potrà assistere alle gare da aree di osservazione designate lungo la pista e intorno all'area di arrivo: decisioni - sottolinea il comitato organizzatore - che mirano a offrire un quadro rispettoso e coerente con il contesto e i valori promossi dall'evento, nel segno della sobrietà. Crans Montana ospiterà i mondiali di sci del 2027 ed è una delle tappe più celebri della Coppa del mondo al femminile: Brignone ha vinto nella località svizzera quattro volte (sempre in combinata nel 2017, 2018, 2019 e 2020) ed è complessivamente salita sul podio nove volte. Sofia Goggia ha vinto la discesa nel 2023, due volte nel 2021 e nel 2019 ed è stata terza nel 2022. Successo anche per Marta nella discesa del 2024, Elena Curtoni seconda in supergigante nel 2017 e terza in discesa nel 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

