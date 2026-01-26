Milano-Cortina, Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italiana

ROMA - Che il sogno di Federica Brignone stava per realizzarsi lo si era capito dopo il sesto posto ottenuto una settimana fa nel gigante di Coppa del mondo sulla pista Erta di Kronplatz, dove è tornata a sciare a 292 giorni dalla terribile frattura di tibia e perone. Ora però è anche ufficiale: la 35enne campionessa milanese parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina , non solo come portabandiera ma anche come atleta.

Milano-Cortina, ufficiale la partecipazione di Federica Brignone

La Fisi, con delibera del Presidente Flavio Roda n. 240 e congiuntamente con il Coni, ha infatti ufficializzato gli atleti che prenderanno parte a Milano Cortina 2026. Si tratta complessivamente di 109 atleti (di cui 2 riserve), divisi fra 56 uomini e 53 donne, tra le quali c'è appunto anche Federica Brignone. Tra le sorprese ci sono le chiamate di Giada D'Antonio (classe 2009) e di Anna Trocker (classe 2008) nello sci alpino. Tra i grandi nomi della spedizione, per il biathlon ci sono Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi; per lo sci alpino, oltre a Brignone, anche Sofia Goggia e Giovanni Franzoni; per lo sci di fondo Federico Pellegrino. Nel freeski presenti entrambi i fratelli Tabanelli, Milo e Flora; nello snowboard l'esperto Roland Fischnaller guida una squadra in gran forma.

Olimpiadi invernali, tutti i convocati dell'Italia

BIATHLON - Uomini: Braunhofer, Giacomel, Hofer, Romanin, Zeni. Donne: Auchentaller, Carrara, Passler, Vittozzi, Wierer.

BOB PISTA ARTIFICIALE - Uomini: Baumgartner, Bilotti, Fantazzini, Mircea (riserva: Verginer). Donne: Andreutti, De Silvestro, Gatti, Costella (riserva: Cavalleri).

COMBINATA NORDICA - Costa, Kostner, Pittin.

FREESTYLE - Skicross uomini: Deromedis, Tomasoni, Zorzi, Zuech. Skicross donne: Chesi, Galli. Freeski uomini: M. Tabanelli. Freeski donne: Gasslitter, F. Tabanelli. Moguls donne: Passaretta.

SCI ALPINO - Uomini: Casse, De Aliprandini, Franzoni, Innerhofer, Kastlunger, Paris, Saccardi, Sala, Schieder, Vinatzer. Donne: Brignone, Curtoni, D'Antonio, Na. Delago, Ni. Delago, Della Mea, Goggia, Peterlini, Pirovano, Trocker, Zenere.

SCI DI FONDO - Uomini: Barp, Carollo, Graz, Mocellini, Pellegrino, Daprà. Donne: Cassol, Comarella, Ganz, De Martin Pinter, Gismondi, Monsorno, Di Centa.

SCI ALPINISMO - Uomini: Boscacci. Donne: De Silvestro, Murada.

SALTO CON GLI SCI - Uomini: Bresadola, Cecon, Insam. Donne: Ambrosi, Malsiner, Sieff, Zanitzer.

SKELETON - Uomini: Bagnis, Gaspari. Donne: Fumagalli, Margaglio.

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE - Uomini: Felderer, Fischnaller, Gufler, Kainzwaldner, Nagler, Malleier, Rieder. Donne: Hofer, Oberhofer, Robatscher, Voetter.

SNOWBOARD - Freesnow uomini: Matteoli, Vito III. Freesnow donne: Poluzzi. Alpino uomini: Bormolini, Felicetti, Fischnaller, March. Alpino donne: Caffont, Coratti, Dalmasso, Valle. Snowboardcross uomini: Ferrari, Sommariva, Visintin. Snowboardcross donne: Francesia Boirai, Groblechner, Moioli.