Finalmente ci siamo, la tigre è pronta a tornare a ruggire. È il giorno di Federica Brignone e dello sci italiano. Dopo 292 giorni dal terribile infortunio di aprile ai Campionati Italiani (frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, con rottura del legamento crociato anteriore), la campionessa in carica della Coppa del Mondo femminile torna sugli sci nella sua prima gara ufficiale nello slalom gigante a Plan de Corones, in Italia sulla pista Erta di Kronplatz. L'obiettivo è testare il suo stato di forma e poi tornare competitiva per coronare la sua meravigliosa carriera con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina , in programma dal 6 febbraio. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio .

12:45

Buonfiglio elogia Brignone: "Emozione rivederla in gara"

"Brignone? Posso dire che Federica, avendola conosciuta e avendo parlato con la mamma in un incontro a Milano pochi giorni fa, ha dimostrato professionalità, determinazione e attenzione. In quanto si sarebbero aspettati un approccio del genere?". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, nella conferenza stampa post giunta nazionale commentando il ritorno in gara di oggi in cdm della portabandiera azzurra. "Immaginate la pressione al cancelletto, la capacità di isolarsi - ha aggiunto -. Tanto di cappello. E' un'emozione ovviamente rivederla in gara"

12:30

Brignone miracolo, è tornata in gara: "Non ero sicura di essere pronta, ma ora..."

Il miracolo è compiuto: Federica Brignone è tornata in gara in Coppa del Mondo, a 9 mesi e mezzo dal terribile infortunio del 3 aprile scorso, quando si ruppe malamente il ginocchio sinistro. La sciatrice azzurra, che punta alle Olimpiadi di Milano-Cortina di febbraio, è settima dopo la prima manche dello slalom gigante a Plan de Corones, staccata di 1"18 dalla prima in classifica (la svedese Sara Hector). "È stata difficile, ero tranquilla in questi giorni, ma quando ho messo fuori i bastoni non ero sicuro di essere pronta - le parole a RaiSport di Brignone dopo la sua frazione - con la manche che girava tanto sono partita rigida, in queste condizioni è tosta, ma dopo il primo intermedio è andata un po' meglio"...

12:20

La Hector al comando

Sara Hector firma il miglior tempo della prima manche del gigante di Plan de Corones, prova valida per la Coppa del mondo di sci alpino femminile 2025/2026: 1'13"54 il riscontro della svedese, che precede di 0"15 la svizzera Camille Rast e di 0"39 l'austriaca Julia Scheib Quarta Mikaela Shiffrin, mentre è settima al rientro in pista dopo quasi un anno Federica Brignone, con un distacco di 1"18 da Hector. Qualificate per la seconda manche anche le azzurre Lara Della Mea (10^ a 1"89), Asja Zenere (12^ a 2"23) e Alice Pazzaglia (24^ a 3"13). Eliminate Ilaria Ghisalberti, Ambra Pomare e Anna Trocker. Fuori anche Sofia Goggia, scivolata dopo poche porte

12:10

La seconda manche delle 13.30

Alle 13.30 il via della seconda manche, alla quale parteciperanno le prime 30 classificate della prima manche. Presenti altre 3 italiane oltre Federica Brignone: Lara Della Mea, Asja Zenere e Alice Pazzaglia.

11:50

Un buon ritorno in gara per Brignone

L'azzurra ha chiuso con il 7° tempo la prima manche del gigante di Kronplatz a +1.18 dalla leader Hector a e +0.79 dal podio. Fuori Goggia per una caduta, così come Collomb. In top 30 invece le azzurre Della Mea, Zenere e Pazzaglia. Non qualificate Ghisalberti 36ª a 4.17, 44ª Ambra Pomaré a 5,47, 46ª Anna Trocker a 5.65.

Alle 13.30 si riparte con la seconda manche!

11:30

La classifica dopo le prime 30

1 HECTOR Sara SWE 1:13.54

2 RAST Camille SUI 1:13.69 +0.15

3 SCHEIB Julia AUT 1:13.93 +0.39

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:14.43 +0.89

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:14.51 +0.97

6 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:14.63 +1.09

7 BRIGNONE Federica ITA 1:14.72 +1.18

8 MOLTZAN Paula USA 1:15.01 +1.47

9 GRENIER Valerie CAN 1:15.30 +1.76

10 DELLA MEA Lara ITA 1:15.43 +1.89

11 O BRIEN Nina USA 1:15.64 +2.10

12 ZENERE Asja ITA 1:15.77 +2.23

11:28

I risultati finali delle azzurre dopo la prima manche

7) Federica BRIGNONE: 1:14.72

10) Lara DELLA MEA: 1:15.43

12) Asja ZENERE: 1:15.77

DNF) Sofia GOGGIA

11:25

Goggia: "Il periodo è quello che è"

"Si girava tantissimo, sopra il ritmo era troppo lento. Ero lunga e poi sono andata in affanno e mi sono butatta dentro con lo scarpone che ha preso la neve e sono scivolata. Il periodo non è dei più splendenti, è quello che è. Non voglio subire contraccolpi perché fisicamente ci sono, devo fare io un click emotivo", ha detto dopo la caduta nella prima manche

11:19

Lara Della Mea: "Neve facile e bellissima"

"Mi sento bene sugli sci, ho interpretato bene ma la neve che oggi è facile, è bellissima e permette tanto. Potevo dare di più. Sono più consapevole e abbiamo lavorato tanto bene sugli sci e fisicamente sto bene. Quando tutti i pezzi combaciano e si mettono bene insieme, funzionano tante cose. Sto andando molto bene", ha detto l'azzurra che ora è decima

11:17

L'azzurra Asja Zenere

Dodicesimo tempo a +2.23 per la quarta italiana in pista

11:13

Brignone: "È stata tosta poi mi sono ricordata di respirare..."

"Sarà molto difficile, ero tranquilla prima di scendere ma quando ho messo bastoni in mano ho detto 'non sono pronta'. Avevo paura, ero rigida e in queste condizioni è tosta poi mi sono ricordata di respirare ed è andata meglio. Mi sono sentita bene, troppo dolore non l'ho sentito con l'adrenalina. È stato un ottimo test e sono molto felice. Voglio ritrovare le mie sensazioni e come so sciare. Ho rotto il ghiaccio e spero di andare meglio nella seconda manche", ha detto dopo la discesa

11:08

Hector ancora in testa dopo le prime 22 atlete

Subito fuori la norvegese Mina Fuerst Holtmann, mentre l’americana AJ Hurt è 16ª a 3.35. Invece la svedese Estelle Alphand è a +

11:02

Lara Della Mea

La terza azzurra a partire è a 1:15''43, a +1.89. Prima di lei, Britt Richardson 12ª a +2.33

11:01

La classifica dopo le prime 15

1 HECTOR Sara SWE 1:13.54

2 RAST Camille SUI 1:13.69 +0.15

3 SCHEIB Julia AUT 1:13.93 +0.39

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:14.43 +0.89

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:14.51 +0.97

6 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:14.63 +1.09

7 BRIGNONE Federica ITA 1:14.72 +1.18

8 MOLTZAN Paula USA 1:15.01 +1.47

9 GRENIER Valerie CAN 1:15.30 +1.76

10 O BRIEN Nina USA 1:15.64 +2.10

10:59

Wendy Holdener a +4,20

La svizzera molto indietro

10:56

Maryna Gasienica Daniel

La polacca è sesta a 1,09, appena 9 centesimi davanti a Federica Brignone, che ora è settima

10:54

Nina O'Brien

L'americana è nona a +2.10

10:51

Ecco la Tigre

Federica Brignone torna a sciare: è sesta a 1:14'72

10:50

Eliminata Sofia Goggia

Tocca e scivola con lo scarpone la pista: clamorosa caduta per fortuna senza conseguenze. L'azzurra chiude così senza tempo. È la prima atleta a non finire la prova

10:49

Lena Duerr

La tedesca a 1:16'01

10:47

Valerie Grenier

La canadese a 1:15''76

10:44

Lara Colturi

L'atleta albanese raffreddata in 1:16''42

10:42

Mikaela Shiffrin

L'americana leader della classifica ferma il crono a 1'14''43 ed è 4a

10:42

Zrinka Ljutić

La croata finisce a 1:15''

10:40

Camille Rast

La svizzera è seconda a 1:15''

10:38

Paula Moltzan

La statunintense è a 1:15''01

10:36

La campionessa olimpica

Sara Hector sbaglia ma chiude a 1:13''34 e vola in testa

10:35

Thea Stjernesund

La norvegese firma a 1:14''51

10:34

Il secondo tempo

Julia Scheib (Austria) in 1:13''93

10:31

Inizia la prima manche

Alice Robinson è la prima a scendere e ferma il crono a 1:15''84

10:29

Brignone, le parole prima della gara

"Che emozione sarà? Ve lo dirò dopo, ora cerco scaldrmi bene e fare una bella ricognizione. Si gira moltissimo nelle curve e in altre parti invece se ti va bene ti fermi e a va bene, tutto apposto (ride, ndr). Ho fatto tanta fatica, non è stato facile o un percorso scontato, ogni giorno cercavamo di fare meglio dal JMedical per 8 mesi e che ringrazio. Poi con la mia squadra con la quale lavoro da 2 mesi. Ora siamo qui e siamo super contenti"

10:19

Brignone, ricognizione prima della gara

Questa mattina molto presto Federica è scesa in pista per studiare le condizioni della neve e svolgere una piccola ricognizione in pista. Il cielo è sereno, tutto perfetto a Kronplatz

10:15

L'ordine di partenza della prima manche

1 Robinson, 2 Scheib, 3 Stjernesund, 4 Hector, 5 Moltzan, 6 Rast, 7 Ljutic, 8 Shiffrin, 9 Colturi, 10 Grenier, 11 Duerr, 12 Goggia, 13 Brignone, 14 O’Brien, 15 Gasienica-Daniel

10:10

Non solo Brignone ma anche Goggia e altre 7 azzurre

La gara altoatesina vedrà al via per l’Italia non solo Federica Brignone ma anche Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Ambra Pomarè, Alice Pazzaglia e Anna Tocker

10:05

Pista fortunata per Federica Brignone

La detentrice della Sfera di Cristallo sulla pista nera di Erta ha già vinto nel 2017 ed è arrivata terza nel 2018 e 2023. Invece lo scorso anno non portò a termine la seconda manche

9:55

Brignone, a che ora gareggerà e con quale pettorale

Federica Brignone gareggerà con il pettorale numero 13, essendo uscita dal primo sottogruppo di merito vista la sua assenza per infortunio e quindi sorteggiato tra i numeri 8 e 15. L’azzurra partirà alle ore 10.51: il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete scattino a intervalli di 1’45”, poi si scenderà a 1’30” tra il numero 16 e il numero 30, a seguire si passerà a 1'

9:50

Brignone e il Gigante a Plas de Corones: "Non mi importa il risultato. Cerco solo una cosa..."

Federica Brignone parteciperà al Gigante di Plas de Corones in programma martedì 20 gennaio. "Sono qui per gareggiare, ma non mi importa il risultato finale", ha detto la sciatrice azzurra in conferenza stampa. "All'attivo ho pochi giorni tra i pali. Ho fatto cinque giorni di velocità a Val di Fassa e ho fatto un programma diverso dal solito. Sto bene: nel gigante sento meno dolore, ma sulla velocità sento ancora male. Non ho fatto una vera e propria preparazione". L'atleta azzurra spiega il motivo che l'ha spinta ad iscriversi al Gigante di domani. "Ho voglia di rimettermi in gioco. Le manche in gara sono diverse dagli allenamenti: ho voglia di testarmi e di vedere che tipo di risposte arriveranno. Non ho paura del risultato finale di domani"...

9:40

Il fisioterapista di Brignone: “Notti insonni, ho pianto per lei”

Aprile 2025, poche ore dopo l’intervento. «La prima cosa che mi ha chiesto: ce la faccio per Ushuaia?». Da lì, sulle vette del Cile, doveva ripartire nell’estate scorsa la stagione di Federica Brignone. Risposta? «Facciamo i primi passi e vediamo». Federico Bristot, 44 anni, è il fisioterapista del J Medical di Torino che ha accompagnato Federica Brignone in sette mesi di riabilitazione dopo l’infortunio dell’aprile scorso: frattura scomposta con affondamento del piatto tibiale, perone scomposto, danni ai legamenti, menisco, capsula, cartilagine. «Mai vista una cosa simile in vita mia»...

9:33

Federica Brignone, il ritorno sugli sci: dove vederla in tv

Saranno due le manches di slalom gigante che dovrà affrontare la Brignone: si parte alle 10:30 con la prima, e poi alle 13:30 con la seconda. È possibile guaradre la diretta tv in chiaro su Rai 2 e anche su Eurosport

Pista Erta, Plan de Corones (Trentino-Alto Adige)