Sci, a Soldeu si riparte con la Coppa del Mondo: terzo tempo per Goggia, anche Brignone in pista 

Sci ancora protagonista, anche se le luci del boom delle Olimpiadi di Milano Cortina si sono spente dopo la cerimonia di chiusura. Oggi la prima prova in vista della discesa libera di sabato prossimo ha aperto la tappa di Soldeu della Coppa del Mondo femminile di sci, che prevede venerdì prossimo una discesa libera e poi due SuperG, sabato e domenica, con in pista le azzurre guidate da Federica Brignone e dal suo doppio oro olimpico .

Goggia parte forte, Brignone prende confidenza

Nicol Delago e Sofia Goggia hanno chiuso con il secondo e terzo miglior tempo dietro alla ceca Ester Ledecka (1'33″39), staccate rispettivamente di 37 e 43 centesimi. Laura Pirovano ha ottenuto la sesta prestazione (+59 centesimi). Brignone ha preso confidenza con il tracciato pirenaico chiudendo la prova in 1'34″97, riferimento pareggiato da Elena Curtoni per il 17° posto. Domani è in programma un secondo allenamento ufficiale mentre venerdì la discesa prenderà il via alle ore 11.