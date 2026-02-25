Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sci, a Soldeu si riparte con la Coppa del Mondo: terzo tempo per Goggia, anche Brignone in pista 

Archiviate le Olimpiadi, è andata in scesa la prova della discesa libera con le azzurre subito protagoniste: tutti i dettagli
2 min
TagsBrignoneGoggia

Sci ancora protagonista, anche se le luci del boom delle Olimpiadi di Milano Cortina si sono spente dopo la cerimonia di chiusura. Oggi la prima prova in vista della discesa libera di sabato prossimo ha aperto la tappa di Soldeu della Coppa del Mondo femminile di sci, che prevede venerdì prossimo una discesa libera e poi due SuperG, sabato e domenica, con in pista le azzurre guidate da Federica Brignone e dal suo doppio oro olimpico.  

Goggia parte forte, Brignone prende confidenza 

Nicol Delago e Sofia Goggia hanno chiuso con il secondo e terzo miglior tempo dietro alla ceca Ester Ledecka (1'33″39), staccate rispettivamente di 37 e 43 centesimi. Laura Pirovano ha ottenuto la sesta prestazione (+59 centesimi). Brignone ha preso confidenza con il tracciato pirenaico chiudendo la prova in 1'34″97, riferimento pareggiato da Elena Curtoni per il 17° posto. Domani è in programma un secondo allenamento ufficiale mentre venerdì la discesa prenderà il via alle ore 11.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci

Da non perdere

Vonn, il messaggio di RonaldoBrignone è leggenda

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS