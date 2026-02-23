Milano Cortina, gli eloquenti numeri di un'Olimpiade boom: 5,3 miliardi di ricavi 

Il report di Milano Cortina

Accanto alle 30, storiche medaglie azzurre, gli indicatori economici registrati da report indipendenti sono decisamente molto lusinghieri. 1) Due milioni e mezzo i visitatori con permanenza superiore alle tre notti; 2) 500 i milioni garantiti dai 55 sponsor; 3) quasi 1 milione e 350 mila i biglietti venduti con un tasso di riempimento oscillante attorno al 90%; 4) Boom degli ascolti Rai (share medio 13,9%; sale al 20,3 % nel pubblico Under 35) e delle performances digitali e social. Il 6 febbraio, la cerimonia d'apertura in onda su Rai Uno ha registrato una media di 9 milioni 272 mila spettatori, share del 46,2%, risultando uno dei programmi più visti di sempre; circa 2 italiani su 3 hanno seguito le gare attraverso la tv. 5) Con +39% rispetto a Pechino 2022, per le piattaforme Hbo Max e Discovery+ questi sono stati i migliori Giochi di sempre in streaming in tutta Europa. 6) Tre miliardi e mezzo di persone sono la platea mondiale complessiva stimata nelle due settimane di gare; 7) nove miliardi le interazioni totali sui social media; 8) 1,3 miliardi i post e i contenuti condivisi direttamente dagli atleti; 10) il sito ufficiale delle Olimpiadi ha sfondato il muro dei 100 milioni di iscritti. 11) Secondo Assolombarda e Milano & Partners, nel 2026 per Milano si prospetta una crescita e il Pil è stimato in aumento del +1,7%, sostenuto dal rafforzamento dell'industria e dalla dinamicità dei servizi, ma anche dall'impulso dei Giochi. In particolare, secondo l’analisi, le Olimpiadi generano sul territorio milanese una produzione complessiva stimata in circa 2,5 miliardi di euro, a cui corrisponde un valore aggiunto pari a 1,045 miliardi; 12) last but not least, la straordinaria partecipazione degli atleti (3.565), in rappresentanza di 92 Paesi; 16 le discipline olimpiche, 6 le paralimpiche (6-16 marzo), 22 mila i chilometri quadrati di superficie geografica coperti da Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, 51 opere infrastrutturali, 47 impianti sportivi. È proprio vero, come ha detto Kirsty Coventry, presidente del Cio: "I Giochi italiani sono stati magici".