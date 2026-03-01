Troppa nebbia a Garmisch, annullato il Super G maschile di Coppa del Mondo
GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA) - Cancellato il SuperG maschile di Coppa del Mondo di sci alpino, in programma oggi (domenica 1° marzo) a Garmisch-Partenkirchen, in Germania, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La nebbia persistente per tutto il mattino lungo la pista 'Kandahar' rendeva infatti la visibilità troppo limitata per permettere agli atleti di poter scendere in assoluta sicurezza. A nulla è servito il tentativo da parte della giuria di gara di far slittare la partenza un'ora e mezza dopo rispetto al programma iniziale. La domenica di sci alpino maschile si conclude dunque con la discesa vinta da Odermatt.
Troppa nebbia a Garmisch, cancellato il Super G maschile: la nota della FIS
"Purtroppo, a causa delle attuali condizioni meteorologiche con visibilità limitata a causa della nebbia, la giuria, insieme al Comitato Organizzatore e alla DSV, ha deciso di annullare la gara di Super G maschile di oggi. Seguiranno informazioni su un possibile recupero di questa gara", si legge nel comunicato della FIS che sta cercando una data disponibile per provare a recuperare il settimo dei nove SuperG maschili previsti per la Coppa del Mondo 2025/2026, anche se manca meno di un mese al termine della stagione di sci alpino. La classifica di specialità vede Marco Odermatt in prima posizione con 425 punti. Alle sue spalle Vincent Kriechmayr (267), mentre l'azzurro Giovanni Franzoni è in piena corsa per il podio.
Super G maschile di Garmisch, spunta la data del possibile recupero
Secondo i rumors delle ultime ore, la gara potrebbe essere recuperata il 13 marzo nella tappa di Courchevel (Francia) dove sono fissate in calendario le ultime prove di velocità prima delle Finali di Lillehammer. Lo ha reso noto il race director della FIS, Markus Waldner. Ora però gli occhi di tutti, addetti ai lavori e appassionati, sono focalizzati su Kranjska Gora: in Slovenia sono in programma un gigante e slalom rispettivamente sabato 7 e domenica 8 marzo.
