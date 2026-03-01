Troppa nebbia a Garmisch, annullato il Super G maschile di Coppa del Mondo

Super G maschile di Garmisch, spunta la data del possibile recupero

Secondo i rumors delle ultime ore, la gara potrebbe essere recuperata il 13 marzo nella tappa di Courchevel (Francia) dove sono fissate in calendario le ultime prove di velocità prima delle Finali di Lillehammer. Lo ha reso noto il race director della FIS, Markus Waldner. Ora però gli occhi di tutti, addetti ai lavori e appassionati, sono focalizzati su Kranjska Gora: in Slovenia sono in programma un gigante e slalom rispettivamente sabato 7 e domenica 8 marzo.