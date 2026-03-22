SuperG femminile diretta, Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo: segui le finali LIVE

Dopo la straordinario trionfo di Laura Pirovano nella discesa, stamattina l'Olympiabakken di Lillehammer ospita l'ultimo super G della stagione. Sofia Goggia è prima nella classifica di specialità e punta alla Sfera di Cristallo. L'obiettivo Coppa del Mondo è alla portata dell'azzurra che ha 63 punti di vantaggio su Alice Robinson: Sofia guida la graduatoria con 449 punti contro i 386 della neozelandese. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta dalla Norvegia.

11:13

+++ Disastro Robinson, Goggia ha vinto la Coppa del Mondo +++

La neozelandese sbaglia e arriva con un ritardo superiore ai 2 secondi da Sofia: è fatta

11:09

Si aspetta la prova di Robinson

Attesa per la neozalandese, ma il più + fatto. Goggia vince la Coppa del Mondo se arriva tra le prime 6 o se arriva tra il 7° e il 14° posto e Robinson non vince. Adesso Sofia è prima e sembra impossibile che possa uscire dalla top 6

11:05

+++ Super Goggia: primo posto +++

Tempo ottimo per Sofia: 1'29''23. Primo posto momentaneo con il pettorale numero 8. La bergamasca si emoziona al traguardo. Virtualmente la Coppa del Mondo di super G è sua

11:01

Attesa Goggia

In pista Blanc che chiude al secondo posto, ora tocca a Sofia

11:00

Pirovano quarta

Un po' scarica Laura dopo le emozioni di ieri: 1'57'' il ritardo dalla vetta della classifica momentanea

10:58

Weidle-Winkelmann al comando

L'altra americana si prende il primo posto, nonostante qualche sbavatura: 95'' su Cashman

10:55

Melesi fatica

Lenta la prima azzurra su una neve morbida: ritardo di 2'11'' dal primo posto di Cashman

10:52

Stuhec all'ultima prova in carriera

La classe 1990 chiude con un secondo di ritardo e lascia il circuito dopo 15 anni. Al traguardo scattano i festeggiamenti per la slovena

10:50

In avvio

Cashman è prima con 42 centesimi su Puchner, che ha sbagliato molto con il pettorale numero 1

10:48

Inizia la gara

Si parte: Goggia insegue il sogno

10:40

Ci siamo: dieci minuti al via

Pista pronta, manca poco alla partenza della gara

10:37

Una prima volta

Sofia Goggia ha vinto più volte la Coppa del Mondo di discesa, mai però quella di super G. Sarebbe la prima volta per lei

10:35

Cinque italiane in gara

Non solo Sofia Goggia. Ai nastri di partenza anche Malesi, Pirovano, Curtoni e Zenere

10:28

La lista di partenza

1 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 CASHMAN Keely 1999 USA Head

3 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

4 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

5 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

7 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

8 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

9 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

10 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

12 CURTONI Elena 1991 ITA Head

13 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

14 AICHER Emma 2003 GER Head

15 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

16 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

17 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

18 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

21 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

22 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

23 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

24 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

25 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

26 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

27 CHARBONNIER Emy 2005 FRA Dynastar

10:18

Goggia alle Olimpiadi

Tante le emozioni vissute a Cortina

10:13

Le sensazioni prima della partenza

"Devo stare sul pezzo, Alice è un’avversaria tosta e qui sa andare forte, vediamo di trovare energia e concentrazione per dare tutto. Poi come va, va", ha detto ieri la bergamasca

10:08

Il pettorale di Goggia

Sofia Goggia partirà col pettorale numero 8. La sua prova è attesa intorno alle ore 11

10:04

Orario e tv

La gara è in agenda alle ore 10.45 con diretta tv su Rai 2 ed Eurosport

10:00

Goggia vince la Coppa del Mondo se...

Sofia porta a casa la Coppa di superG se: 1. arriva tra le prime 6; 2. arriva tra il 7° e il 14° posto e Robinson non vince; 3. arriva 15ª o non fa punti e Robinson non arriva tra le prime due

Lillehammer