Pinheiro Braathen nella storia: vince il gigante di Hafjell e conquista la coppa di specialità
LILLEHAMMER (NORVEGIA) - Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci alpino, successo che gli permette di conquistare anche la coppa di specialità a causa dell'uscita di scena nella prima manche di Marco Odermatt. Lo sciatore brasiliano, già il migliore nella prima run, ha mantenuto il comando anche al termine della seconda discesa chiudendo con il tempo di 2'20"65, 58 centesimi meglio dello svizzero Loic Meillard e 87 centesimi meglio del norvegese Atle Lie McGrath. Per Pinheiro - 26 anni, oro olimpico in gigante ai Giochi di Milano Cortina, decima vittoria in carriera - è la seconda coppa dopo quella di speciale del 2023, quando correva per la Norvegia prima di passare al materno Brasile dopo una lite con la federazione di Oslo per questioni legate agli sponsor. Per l'Italia sono arrivate le previste delusioni in questa disciplina in cui manca una vittoria azzurra dal 2012: Alex Vinatzer non va oltre la 19esima posizione, a 3"20 dal vincitore, mentre Giovanni Franzoni chiude 21° a 3"49.
Finali Coppa del Mondo, la stagione si chiude con lo slalom speciale
Domani - mercoledì 25 marzo - si chiude la stagione con lo slalom speciale. Gli azzurri sono già fuori dai giochi mentre sono ben quattro atleti ancora in corsa per la coppa di disciplina: il norvegese McGrath con 552 punti, Pinheiro Braathen con 511, il francese Clement Noel con 475 e l'altro norvegese, Henrik Kristoffersen, con 453. Nella classifica di gigante Pinheiro Braathen si impone con 547 punti, contro i 495 di Odermatt, seguito dal compagno di squadra Meillard con 486. Vinatzer si piazza nono con 224 punti. Nella generale invece lo sciatore brasiliano stacca anche gli avversari più diretti e sale a 1058 punti, secondo alle spalle di Odermatt.
Le dichiarazioni di Vinatzer e Franzoni
“In generale ho un grande problema sulle piste salate - ha detto Vinatzer al termine della gara - perché non sono a tempo, non mi sento bene e non riesco a rendere. Sono partito bene sulla neve invernale ad inizio stagione, ma poi non ho avuto un rendimento sufficiente nel finale. E’ la mia miglior stagione in gigante, ma dovrò lavorare su questi aspetti per ripartire molto meglio l’anno prossimo”. Franzoni si proietta già sui prossimi impegni: “Penso di essere stato abbastanza bravo a gestire una stagione emozionante e stancante come questa. Però sono riuscito a rimanere tranquillo e voglio ringraziare lo staff e tutti quelli che mi hanno aiutato. Ora posso riposarmi un po’ per poi ricominciare a lavorare per la prossima”.
LILLEHAMMER (NORVEGIA) - Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci alpino, successo che gli permette di conquistare anche la coppa di specialità a causa dell'uscita di scena nella prima manche di Marco Odermatt. Lo sciatore brasiliano, già il migliore nella prima run, ha mantenuto il comando anche al termine della seconda discesa chiudendo con il tempo di 2'20"65, 58 centesimi meglio dello svizzero Loic Meillard e 87 centesimi meglio del norvegese Atle Lie McGrath. Per Pinheiro - 26 anni, oro olimpico in gigante ai Giochi di Milano Cortina, decima vittoria in carriera - è la seconda coppa dopo quella di speciale del 2023, quando correva per la Norvegia prima di passare al materno Brasile dopo una lite con la federazione di Oslo per questioni legate agli sponsor. Per l'Italia sono arrivate le previste delusioni in questa disciplina in cui manca una vittoria azzurra dal 2012: Alex Vinatzer non va oltre la 19esima posizione, a 3"20 dal vincitore, mentre Giovanni Franzoni chiude 21° a 3"49.
Finali Coppa del Mondo, la stagione si chiude con lo slalom speciale
Domani - mercoledì 25 marzo - si chiude la stagione con lo slalom speciale. Gli azzurri sono già fuori dai giochi mentre sono ben quattro atleti ancora in corsa per la coppa di disciplina: il norvegese McGrath con 552 punti, Pinheiro Braathen con 511, il francese Clement Noel con 475 e l'altro norvegese, Henrik Kristoffersen, con 453. Nella classifica di gigante Pinheiro Braathen si impone con 547 punti, contro i 495 di Odermatt, seguito dal compagno di squadra Meillard con 486. Vinatzer si piazza nono con 224 punti. Nella generale invece lo sciatore brasiliano stacca anche gli avversari più diretti e sale a 1058 punti, secondo alle spalle di Odermatt.