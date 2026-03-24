Pinheiro Braathen nella storia: vince il gigante di Hafjell e conquista la coppa di specialità

Le dichiarazioni di Vinatzer e Franzoni

“In generale ho un grande problema sulle piste salate - ha detto Vinatzer al termine della gara - perché non sono a tempo, non mi sento bene e non riesco a rendere. Sono partito bene sulla neve invernale ad inizio stagione, ma poi non ho avuto un rendimento sufficiente nel finale. E’ la mia miglior stagione in gigante, ma dovrò lavorare su questi aspetti per ripartire molto meglio l’anno prossimo”. Franzoni si proietta già sui prossimi impegni: “Penso di essere stato abbastanza bravo a gestire una stagione emozionante e stancante come questa. Però sono riuscito a rimanere tranquillo e voglio ringraziare lo staff e tutti quelli che mi hanno aiutato. Ora posso riposarmi un po’ per poi ricominciare a lavorare per la prossima”.