Festa Goggia a Roma: Sofia si è laureata in Scienze Politiche con una tesi sulle Olimpiadi
ROMA - "Che dire... finalmente Dottoressa, sono soddisfazioni". Così, con un post e una serie di foto sul proprio profilo Instagram che la ritraggono con l'immancabile corona d'alloro e un mazzo di fiori, Sofia Goggia ha annunciato di aver conseguito la laurea in Scienze Politiche all'Università Luiss di Roma.
Sofia Goggia si laurea con una tesi sulle Olimpiadi
La campionessa di sci alpino ha completato il suo percorso di studi con la tesi dal titolo "Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi: dall'antica Grecia ai giorni nostri". Un tema caro a Goggia, campionessa olimpica di discesa a Pyeongchang 2018, nonché argento e bronzo rispettivamente a Pechino 2022 e ai recenti giochi invernali di Milano-Cortina 2026.
Alla proclamazione era presente anche l'ex presidente del Coni e attuale candidato alla presidenza Figc Giovanni Malagò.