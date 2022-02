Vela, annullata per troppo vento l'invernale di Riva di Traiano

Troppo vento e un mare corto e cattivo a Riva di Traiano (Rm) e il CNRT ha preferito annullare con un giorno di anticipo la regata dell'Invernale prevista domenica 27 febbraio, anche per evitare inutili spostamenti alla luce di una situazione meteo che lascia davvero poche speranze. "Con un vento atteso oltre i 20 nodi e un mare mosso non potevamo che annullare la giornata di regate - commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino -. Oggi in Torre sono stati registrati oltre 30 nodi con raffiche fino a 40, ben oltre quello che narravano le previsioni, ed uscire è praticamente impossibile. Come in ogni tempesta bisogna solo rinforzare gli ormeggi ed aspettare tempi migliori che potrebbero presentarsi anche sabato 12 marzo, quando è in programma una giornata di recupero. Ma la certezza l'avremo tra qualche giorno, quando il meteo sarà più chiaro. Intanto prepariamoci già mentalmente ad una splendida Roma per 2". Una regata, la Garmin Marine Roma per 2, che sta prendendo forma con già oltre 30 barche iscritte.