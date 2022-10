Coppa America, esordio di Luna Rossa. Spithill: "Grande giornata"

ROMA - Esordio per il prototipo di Luna Rossa Prada Pirelli che oggi ha effettuato il primo giorno di reale navigazione a vela. Nonostante il vento molto debole, l’imbarcazione ha spiegato le vele per la prima volta. "Abbiamo controllato tutta la parte aero - ha dichiarato Gilberto Nobili, che segue il processo evolutivo del prototipo - abbiamo issato le vele per la prima volta, effettuato la calibrazione dell'albero, il tuning del sistema idraulico ed elettronico; siamo usciti al traino, perché il vento era troppo debole ma, una volta fuori, abbiamo volato ed effettuato alcune regolazioni, constatando che tutto funzionava perfettamente; abbiamo virato, anche se il vento non era sufficiente per manovrare. Siamo molto contenti, il risultato è decisamente positivo".