Luna Rossa, cosa è successo? I motivi tecnici del disastro contro American Magic

BARCELLONA (SPAGNA) - Settima regata a dir poco sfortunata per Luna Rossa nelle semifinali di Louis Vuitton Cup , in corso a Barcellona. Dopo aver perso la sesta regata contro gli statunitensi di American Magic (ora sotto 4-3), l' imbarcazione azzurra ha dovuto fare i conti con un cedimento strutturale a metà del successivo round . Che cosa è successo?

Luna Rossa, giornata da dimenticare: la randa fa crack!

L'equipaggio azzurro deve ora difendersi dal tentativo di rimonta di American Magic e, soprattutto, aggiustare il danno odierno in vista delle due decisive regate, l'ottava e la nona, in programma domani. Ma cosa è successo? Un problema alla rotaia del carrello che regola la randa. Gli statunitensi erano passati avanti, seppur di pochi secondi, al primo e al secondo gate. Poi, al terzo cancello, Luna Rossa era transitata in leggero vantaggio con una manovra da applausi. Poi il fattaccio: durante il secondo lato di poppa c'è stato il guasto sull'AC75 italiana che ha portato al tonfo nell'acqua di Barcellona, al cedimento strutturale e a un doloroso ritiro. Un epilogo di regata inatteso per la barca italiana che nella settima regata di questa semifinale stava gareggiando alla pari contro American Magic.