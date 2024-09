Luna Rossa, nessuno si è accorto di un "problema": il dettaglio sui social

"Vi siete accorti del problema di Luna Rossa?"

Ai social non è sfuggito un particolare, un piccolo problema allo scafo di Luna Rossa che è stato letteralmente sverniciato a causa dell'alta velocità raggiunta dall'imbarcazione in acqua durante la finale. "Sverniciato dalla velocità, che potenza", ha commentato qualcuno sui social."Nessuno di voi si è accorto del problemino di Luna Rossa?", "All'inizio sembrava un piccolo colpo", ha scritto qualcun altro. Il problema, per così dire, ovviamente non ha inficiato la prova di Luna Rossa, che è riuscita ad aggiudicarsi la prima regata.