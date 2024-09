Mattia Gradoni campione con Luna Rossa, i complimenti della Roma sui social

"Un gruppo, una famiglia un sogno", così Mattia Gradoni ha celebrato su Instagram la vittoria in Youth America's Cup, ottenuta a Barcellona con il lavoro e lo spirito di sacrificio del team di Luna Rossa, che si conferma fucina di talenti e baluardo della vela italiana. Sui social, i complimenti di tutto il mondo dello sport e, in particolare, della Roma dei Friedkin, sempre attenta alla comunicazione e ad eventi importanti che coinvolgono tifosi giallorossi come Mattia, timoniere dell'equipaggio Under 25: "Congratulazioni per lo storico successo!", ha commentato l'account ufficiale del club capitolino.