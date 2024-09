Luna Rossa, meteo e previsioni del tempo per la finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos

BARCELLONA - “I venti leggeri sono andati. Ci aspettiamo dai 10 ai 18 nodi di vento nel pomeriggio". Il post del profilo di America’s Cup parla chiaro e scaccia via le ipotesi di un’altra giornata con vele ferme. Ieri il pochissimo vento è stato decisivo: annullata regata 3 per tempo massimo, la 4 invece non è stata nemmeno disputata. Luna Rossa contro Ineos Britannia riparte oggi con il punteggio di 1-1. Le previsioni meteo di oggi fanno ben sperare, l’appuntamento è come sempre in acqua dalle 14.10. Con molta probabilità le vele verranno spiegate anche domani per recuperare le due regate di ieri. In scena la terza giornata del torneo degli sfidanti, che sarà al meglio delle 13 regate: vince chi arriverà per primo a 7 successi. Si andrà avanti fino al 5 ottobre (eventuali recuperi dal 6 all’8).