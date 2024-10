Luna Rossa-Britannia Ineos, diretta finale Louis Vuitton Cup: le regate LIVE

BARCELLONA - Una fila in cui regna l'equilibrio quella della Louis Vuitton Cup , da cui uscirà la sfidante del 'defender' New Zealand in America's Cup. Luna Rossa si ritira per un problema tecnico in regata 7 e il punto va a Ineos che si porta sul 4-3. Attesa per regata 8 . Segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

14:35

Le parole del timoniere Bruni

"Dovremmo riuscire a sistemare il tutto in vista della prossima regata. Abbiamo avuto un problema al giro di boa, virando c'è stato un problema all'arm. Poi c'è stato un altro guaio e abbiamo imbarcato acqua. Ci sono state rotture degli strumenti. Siamo ancora in gara, sono fiducioso che torneremo in gara". Queste le parole di Bruni.

14:34

Luna Rossa, corsa contro il tempo

Tutti a lavoro sulla barca. L’arm non è andato su, poi l’impruata che ha procurato la rottura di alcuni strumenti. Alle 15:15 l’altra regata.

14:28

Luna Rossa si ritira: vince Ineos

Luna Rossa annuncia il ritiro, così possono avere assistenza da parte del gommone. Vince Ineos che si porta sul 4-3.

14:25

Luna Rossa, il danno sembra riparabile

L'ondata arrivata sulla barca ha fatto qualche danno, ma sembra riparabile. Intanto Ineos viaggia piano e in sicurezza: è sul campo 4 di 8, praticamente a metà gara.

14:20

Luna Rossa in splashdown: cosa è successo

Al gate, prima della virata, Luna Rossa aveva già qualche problema. "Togli l'automatico", si sente dalla voce del timoniere Bruni. Poi lo splashdown con la prua della barca in acqua. L'equipaggio sta provando a sistemare il danno: c'è anche tanta acqua a bordo. I gommoni di supporto non sono entrati.

14:16

Luna Rossa, al momento nessun ritiro

Ineos intanto scappa via a 40 nodi. Che sfortuna per Luna Rossa, che comunque non ha alzato bandiera bianca: fino alla fine della regata non si annuncia il ritiro. All'altra barca può succedere sempre qualcosa.

14:15

Problemi per Luna Rossa: si è rotto qualcosa

Barca che galleggia, Luna Rossa verso il ritiro. C'è un pezzo rotto volato dalla barca.

14:14

Errore di Luna Rossa!

Alla boa c'è la separazione. Errore di Luna Rossa che cade dal foil. Ci sono problemi.

14:13

Ineos ci prova all'incrocio

Due virate di Ineos: la prima per andare via da Luna Rossa, l'altra al boundary. Ineos passa avanti all'incrocio.

14:12

Ottimo inizio di Luna Rossa: è avanti!

Strategia perfetta di Luna Rossa che accompagna Ineos al boundary. Prima virata: Luna Rossa sotto vento. Avanti la barca italiana di una ventina di metri.

14:10

Luna Rossa-Ineos Britannia: partiti!

Mosse e contro-mosse. Due partenze perfette, le barche appaiate con Ineos sottovento. Situazione simile a quella di ieri.

14:08

Le condizioni del vento

Sul campo di regata c'è parecchio vento, ma nei limiti: ingresso da sinistra per Ineos Britannia, da destra per Luna Rossa.

14:03

Barche in preparazione: ci siamo per la sfida!

Si riparte dal 3-3 nelle acque di Barcellona. Alle 14:10 la partenza con Luna Rossa contro Ineos Britannia. Alle 15.15 ci sarà gara 8.

13:52

Louis Vuitton Cup, oggi due regate: come funziona

Oggi di nuovo in acqua: vince chi arriverà per primo a 7 successi (siamo sul 3-3). Si andrà avanti fino al 5 ottobre (eventuali recuperi dal 6 all’8) visto che due regate sono state annullate per assenza di vento.

13:29

Luna Rossa, l’errore di ieri: cosa è successo

Quell’errore fatale in partenza è stato poi spiegato: “Abbiamo caricato troppo le vele e alla fine è saltato l’equilibrio con i foil”, ha detto il timoniere Checco Bruni. Ora non bisogna più sbagliare. Le regate di oggi decisive.

13:09

Luna Rossa, le regate di ieri contro Ineos

Ieri, alla prima regata di giornata, errore di Luna Rossa in partenza. Il team italiano non è più riuscito a recuperare. Ma il riscatto c’è stato subito con la seconda regata di giornata: Spithill e Bruni hanno comandato dall’inizio alla fine. Risultato sul 3-3.

13:00

Rossella Fiamingo e Paltrinieri scatenati a bordo di Luna Rossa

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo tifosi speciali a bordo di Luna Rossa. "Era da tanto che non provavo questa adrenalina", ha scritto su Instagram il campione olimpico, a Barcellona con la fidanzata spadista oro a Parigi nella prova a squadre.