Shock Luna Rossa: la barca si ferma e alcuni pezzi finiscono in mare! Cosa è successo

E' bastato un attimo per veder crollare tutti i sogni di vittoria. La settima regata della finale della Louis Vuitton Cup si è trasformata troppo presto in incubo per Luna Rossa. L'imbarcazione italiana si è fermata all'improvviso, il foil che ha ceduto e il timoniere Checco Bruni che alla radio parla di un rottura nella zona dell’albero. L'immagine è assurda: ci sono dei pezzi finiti sul fondo del mare di Barcellona. Il tutto mentre Ineos Britannia andava via senza problemi a vincere la sua regata e allungare sul 4-3.