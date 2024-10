Luna Rossa-Athena Pathway diretta: storico trionfo italiano nell'America's Cup femminile LIVE

BARCELLONA (SPAGNA) - Storico trionfo per le ragazze di Luna Rossa , che conquistano la prima edizione della Women’s America’s Cup 2024 , dominando dall'inizio alla fine il match race con le britanniche di Athena Pathway . Si tratta di una piccola rivincita per il Prada Pirelli Team , dopo la sconfitta nella Louis Vuitton Cup dell'imbarcazione maschile contro Ineos Britannia . È però anche doppietta per i colori italiani, dopo la conquista della Youth America's Cup .

16:30

Giulia Conti pazza di gioia: "Dio quanto la volevamo"

Giulia Conti non trattiene l'emozione dopo il trionfo al timone di Luna Rossa in America's Cup: "Dio quanto la volevamo... Come siamo felici... i ragazzi ci hanno sempre sostenuto. Che velisti che abbiamo, questo è incredibile, la migliore esperienza di tutta la mia carriera".

16:17

Esplode la festa a Barcellona!

È già festa sul gommone d'appoggio con i ragazzi della Youth che festeggiano insieme alle protagoniste dell'incredibile impresa di Luna Rossa, trionfatrice della Coppa America femminile dopo aver dimostrato la propria superiorità dalle qulificazioni alla finale!

15:57

Una finale dominata dall'inizio alla fine

Semplicemente perfette Giulia Conti e Margherita Porro al timone e Giulia Fava e Maria Giubilei come trimmer, in una finale dominata dall'inizio alla fine dalle ragazze di Luna Rossa!

15:53

+++ Luna Rossa vince l'America's Cup femminile!+++

Storica impresa di Luna Rossa, che allunga nel finale su Athena Pathway e vince la Women's America's Cup!

15:51

Ingresso nell'ultimo cancello perfetto per Luna Rossa

Non stanno sbagliando nulla le ragazze di Luna Rossa, che all'ingresso dell'ultimo cancello registrano 19 secondi di vantaggio su Athena Pathway!

15:48

Vantaggio costante per Luna Rossa

Dopo due terzi di regata, sono ancora 11 i secondi di vantaggio per Luna Rossa su Athena Pathway, che ha scelto di separarsi dall'imbarcazione italiana per tentare l'assalto finale.

15:44

Luna Rossa allunga al terzo cancello

Athena Pathway prova a cambiare qualcosa, i risultati della manovra si vedranno a breve, ma intanto Luna Rossa allunga a 11 secondi!

15:41

Luna Rossa avanti anche di poppa

Completato anche il lato di poppa con Luna Rossa che conserva il vantaggio su Athena Pathway, ancora lontana sei secondi dalle ragazze italiane!

15:38

Luna Rossa aumenta il vantaggio

Completato il primo lato di bolina, Luna Rossa resta avanti e allunga a sei secondi sulle britanniche di Athena Pathway!

15:36

Buona partenza per Luna Rossa

È milgiore la partenza di Luna Rossa! L'imbarcazione italiana si prende un piccolo vantaggio su Athena Pathway e inizia il match race al comando!

15:33

Via alla finale della Women's America's Cup 2024!

Vento consistente e si può partire! Luna Rossa si schiera con Giulia Conti e Margherita Porro al timone e Giulia Fava e Maria Giubilei trimmer!

15:20

New Zealand domina gara-1, ora la finale femminile

Si è conclusa gara-1 della finalissima di America's Cup con New Zealand che ha comodamente vinto su Ineos Britannia. Ora fervono i preparativi per il match race tra Luna Rossa e Athena Pathway che assegnerà la Coppa America femminile.

15:00

Finale femminile ad armi pari

Si preannuncia una sfida ad armi pari quella tra Luna Rossa ed Athena Pathway. Nelle regate di semifinale, una vittoria a testa per italiane e britanniche, con la sensazione che sarà la partenza a decidere il match race.

14:50

Via alla finale maschile!

Vento finalmente favorevole e via a gara-1 tra New Zealand e Ineos Britannia! A seguire il match race da 'fuori i secondi' tra le ragazze di Luna Rossa e quelle di Athena Pathway!

14:45

Occhi puntati su New Zealand e Ineos Britannia

La tensione resta alta tra gli equipaggi di Luna Rossa e Athena, ma gli occhi sono tutti sul campo di regata, dove New Zealand e Ineos sono ancora costrette ad attendere prima del via a gara-1 della finalissima di America's Cup.

14:30

Si partirà nel pieno della finale maschile

La partenza della finale di Women's America's Cup non è stata fissata per un orario preciso, ma collocata nel mezzo di gara-1 e gara-2 della finalissima maschile di Coppa America tra New Zealand ed Ineos Britannia e dunque orientativamente prevista attorno alle 15, vento permettendo.

14:15

Women's America's Cup, Luna Rossa-Athena in tv e streaming

La finale dell'America's Cup femminile tra Luna Rossa e Athena Pathway è stata anticipata a oggi, sabato 12 ottobre, viste le ottimali condizioni di vento su Barcellona. L'attesa regata sarà visibile in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205) e in streaming su Sky Go.

Barcellona