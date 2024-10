America's Cup diretta: New Zealand-Ineos Britannia, segui la finale LIVE

BARCELLONA (Spagna) - Dopo un giorno di riposo, riparte la finale dell' America's Cup 2024 di vela, più incerta dopo gli ultimi due successi di Ineos Britannia. Il punteggio vede Team New Zealand in vantaggio per 4-2, ma i due punti consecutivi messi a segno dagli inglesi hanno riacceso la competizione. Sul mare di Barcellona oggi sono in programma altri due match-race (il settimo e l'ottavo) con la certezza che la Coppa America non sarà ancora assegnata. Si aggiudica il titolo velico più antico del mondo, infatti, l'imbarcazione che per prima raggiungerà i 7 successi in questa finale.

14:35

+++New Zealand domina gara-7 ed è 5-2 su Ineos!+++

New Zealand scaccia i fantasmi e torna a dominare, vincendo con ampio margine gara-7 e portandosi 5-2 su Ineos Britannia. Condizioni di vento tricky, con zone da 8 nodi ed altre da 14, perfettamente interpretate dai 'kiwi', che si mettono nelle condizioni ideali per chiudere il conto.

14:29

Non ce n'è per Ineos, New Zealand verso la vittoria

Sono 29 i secondi di vantaggio al quarto gate per New Zealand, perfettamente a suo agio nonostante le condizioni 'tricky' del vento. Non ce n'è per Ineos Britannia, che dovrà aggrapparsi a gara-8 per tenere aperta la finale di America's Cup.

14:23

New Zealand saldamente in testa

Le raffiche di vento restano una variabile, ma New Zealand sembra anticiparle ed aumenta il suo vantaggio a 500 metri su una Ineos Britannia che non riesce a recupare.

14:19

New Zealand allunga, aumenta il vento

Vento in aumento e campo di regata allargato a 2 miglia nautiche, intanto New Zealand difende la destra e allunga il suo vantaggio su Ineos a 300 metri.

14:15

Spunto di Ineos, reazione New Zealand

Grande reattivitià di Ineos, protagonista di una bella partenza in gara-7, New Zealand reagisce subito. Si annuncia una regata combattuta!

14:07

Ci siamo quasi, vento più forte

Poco meno di tre minuti al via e vento che aumenta di intensità: 14 nodi su Barcellona, tutto pronto per il via alla gara-7 della finale di America's Cup tra New Zealand e Ineos Britannia!

14:00

Condizioni del vento costanti

Quindici minuti al via e le condizioni del vento sembrano essere le stesse che hanno caratterizzato le regate di mercoledì, ovverosia tra gli 8 e gli 11 nodi.

13:45

Si avvicina gara-7

Meno di mezz'ora all'inizio di gara-7, che è forse la più importante di oggi. Se Ineos dovesse calare il tris, dopo la doppietta di mercoledì, la finale con New Zealand potrebbe prendere tutta un'altra piega...

13:22

Ineos Britannia ci crede

Dylan Fletcher e Ben Ainslie vogliono sfruttare le ali dell'entusiasmo, dopo le due convincenti vittorie di mercoledì, che consentono ad Ineos Britannia di giocarsi impronosticabil chance di rimettere in discussione la finalissima di America's Cup.

13:20

New Zealand per scacciare i fantasmi

Dopo il pesante ko di mercoledì, Nathan Outteridge e Peter Burling sono chiamati ad una reazione immediata per scacciare i fantasmi di una clamorosa rimonta di Ineos.

13:10

Come seguire l'America's Cup in tv e streaming

New Zealand per allungare nuovamente, Ineos Britannia per firmare una leggendaria rimonta. Ecco come seguire la giornata di regate della finale di America's Cup. LEGGI QUI

13:00

Tra 70 minuti si parte

Il defender Emirates Team New Zealand e Ineos Britannia si affronteranno nella settima regata a partire dalle 14:10.

Barcellona, Spagna