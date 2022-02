Covid, da 10 marzo tornano cibo e bevande in cinema e stadi

Dal 10 marzo si potrà tornare a consumare cibo e bevande all’interno di cinema e teatri, ma anche in occasione di eventi sportivi all’aperto. “Un'altra buona notizia nel percorso graduale di ritorno alla normalità. Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive”, ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “È quanto, infatti, prevede l'emendamento al Dl1 appena approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera e su cui, in rappresentanza del Governo, ho espresso parere favorevole. Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia. Un nuovo segnale di ripartenza”. La vendita di cibo e bevande all’interno di cinema, teatri e stadi era stata vietata dopo l’introduzione del decreto anti Covid di Natale.