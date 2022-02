Malinovskyi, appello social per aiutare l'esercito in Ucraina

I bombardamenti della Russia in Ucraina hanno sconvolto il mondo intero. Tra coloro che stanno vivendo con apprensione le vicende di Kiev c'è anche Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista dell'Atalanta, impegnato questa sera nella sfida di Europa League contro l'Olympiacos, ha lanciato un appello social: "Ucraina sotto attacco. Per favore, spargete la voce e pregate per il nostro Paese", ha scritto su twitter dove poco dopo ha condiviso anche gli estremi bancari per le donazioni in favore dell'esercito del suo paese, anche in criptovaluta. Le cifre saranno destinate all'organizzazione non governativa 'Come Back Alive', fin dal 2014 impegnata nel crowdfunding militare a sostegno delle truppe ucraine impegnate nel Donbass.