Diretta Olympiacos-Atalanta: formazioni ufficiali e come vederla in tv

PIREO (GRECIA) - Reduce dalla brutta sconfitta di Firenze in campionato, l'Atalanta di Gasperini cerca riscatto in Europa League. I bergamaschi cercano di difendere in Grecia il 2-1 maturato nella sfida d'andata contro l'Olympiacos. "Hanno modificato il loro assetto solito. Abbiamo visto l'Olympiacos spesso - ha dichiarato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa - è una squadra duttile che cambia spesso l'assetto di gioco. Abbiamo capacità ed esperienza per affrontare l'avversario. Mi aspetto una partita diversa rispetto all'andata, ma avremo maggior fiducia". I greci promettono battaglia, anche se i numeri non sono dalla loro parte: l'Olympiacos è stato infatti eliminato in 14 delle ultime 15 occasioni in cui ha perso l'andata di una doppia sfida a eliminazione diretta.