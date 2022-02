Baba Vanga e la terribile profezia su Putin, la Russia e l'Ucraina

Con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina è diventata virale una vecchia profezia di Baba Vanga, conosciuta ai più come la Nostradamus dei Balcani. La veggente bulgara, scomparsa nel 1996, sembra in qualche modo aver predetto quello che sta accadendo in Europa. Stando a quanto riportano alcuni media russi, nel 1979, durante un incontro con lo scrittore Valentin Sidorov la Vanga avrebbe pronunciato questa frase: "Tutto si scioglierà come ghiaccio. Solo uno rimarrà intatto: la gloria di Vladimir, la gloria della Russia. Nessuno potrà fermare la Russia". La veggente avrebbe anche definito il leader russo come "il signore del mondo".