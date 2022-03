Putin "scaricato" da Maradona: l'incredibile retroscena

Con lo scoppio della guerra in Ucraina è venuto a galla un retroscena che vede protagonisti Vladimir Putin e Diego Armando Maradona. Durante i Mondiali in Russia nel 2018 il leader del Cremlino ha fatto di tutto per incontrare il famoso calciatore argentino ma El Pibe de Oro non ha accettato. “Devo svegliarmi alle 9.30… Io alle 9.30 non mi sveglio. Non mi sveglio!”, aveva raccontato Maradona al suo entourage in un audio che solo ora è stato diffuso da Infobae.