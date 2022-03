Expo 2030 a Roma, Gualtieri: “Sarà a Tor Vergata”

Roma si candida per Expo 2030. Alla presentazione del progetto erano presenti il sindaco della città, Roberto Gualtieri, il Presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030 Giampiero Massolo, l’architetto Carlo Ratti e Paolo Glisenti, Commissario per l’Italia a Expo 2020 Dubai. Gualtieri, nel corso del suo intervento, ha individuato l’area in cui dovrebbe svolgersi la manifestazione. “L'Expo si terrà a Tor Vergata, proprio nei pressi del campus universitario. Concepiamo l'Expo come un motore di rigenerazione urbana, che riguardi tutta la città, tenendo conto delle dimensioni ambientali, sociali ed economiche, in un'area ricca di storia e natura. L'area di Tor Vergata sarà un atelier di sviluppo, forniremo servizi e miglioreremo i quartieri, specialmente periferici. Abbiamo scelto un architetto rinomato come Carlo Ratti per un progetto ambizioso e futuristico, faremo ciò che è dovuto con il supporto del Governo per sorprendervi. Il Giubileo 2025 ci permetterà di aggiornare il sistema di accoglienza della città, in contesti sicuri e ospitabili. Miglioreremo la ricettività di Roma come luogo ideale per un evento condiviso, che costruiremo tutti insieme nei prossimi anni. Non vediamo l'ora di vedervi a Roma”.