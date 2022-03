La Regina Elisabetta lascia per sempre Buckingham Palace: ecco dove andrà a vivere

La Regina Elisabetta cambia casa. Dopo 70 anni, la monarca britannica ha deciso di lasciare per sempre Buckingham Palace e di trasferirsi nel Castello di Windsor. The Queen, che ha recentemente sconfitto il Covid, non è mai stata una grande amante della residenza reale, scelta come dimora nel 1837 dalla Regina Vittoria. Ai tempi della sua incoronazione, fu il Primo Ministro Winston Churchill a convincerla a trasferirsi a Buckingham Palace. Oggi, alla soglia dei 96 anni, la Regina ha deciso di lasciare il palazzo per sempre.