Pregliasco: "Ho ricevuto una lettera di minacce con proiettile"

"Ho ricevuto una lettera di minacce con proiettile. In realtà non ho visto io la busta. È stata spedita al laboratorio della sezione di virologia alla Statale. Io ero a lezione". Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, lo ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera. "Io faccio attenzione quando sono per strada. Mi guardo in giro", ha aggiunto il virologo.