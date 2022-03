Bortuzzo: "Un figlio con Lulù" e svela quanto prende al mese di pensione

Manuel Bortuzzo di nuovo protagonista al Grande Fratello Vip. Il nuotatore si è raccontato senza filtri in una lunga intervista concessa ad Alfonso Signorini in prima serata. "Le difficoltà per un ragazzo disabile partono da qualsiasi cosa: anche fare la colazione la mattina in un bar o prendere un treno diventa più complicato, bisogna chiamare prima e chiedere l’assistenza", ha ammesso Bortuzzo, rimasto ferito durante un agguato a Roma il 3 febbraio 2019.