Guerra in Ucraina: "Ecco chi può fermare Putin", parla Anna Safroncik

L'appello di Anna Safroncik

"Per noi ex sovietici è testimone di pace e speranza. Solo lui può costringere Putin a fermare le bombe e aprire finalmente un vero dialogo. La mia città in questi mesi si tingeva di bianco e di rosa per la fioritura e ora è dilaniata dalle esplosioni. Ed è lì, ad aspettarlo", ha affermato Anna Safroncik per poi aggiungere: “Noi non siamo neonazisti, abbiamo vissuto la fame, credevamo in un mondo libero, ma qualcuno ha invertito il corso della storia. Kiev oggi è la capitale del mondo libero e va difesa come simbolo di tutto ciò che la democrazia ha conquistato”.