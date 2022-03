Guerra in Ucraina: l'appello di Zelensky alle madri russe

"Voglio dirlo un'altra volta alle madri russe, specialmente alle madri dei soldati arruolati. Non mandate i vostri figli in guerra in un Paese straniero". È questo l'appello del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video messaggio. Il leader chiede alle madri di non "credere alle promesse che i loro figli verranno mandati da qualche parte per delle esercitazioni... o condizioni di non combattimento" e le sollecita ad "agire immediatamente" se avessero qualche sospetto che i loro figli vengono mandati a combattere in Ucraina.