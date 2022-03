Il misterioso messaggio di Elon Musk per Putin: “Combattiamo a mani nude”

Elon Musk sfida Vladimir Putin. Per porre fine alla drammatica guerra in Ucraina, il fondatore di SpaceX ha invitato il presidente russo a una lotta a due. ”Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c'è l’Ucraina”, ha detto l’imprenditore multimilionario in un messaggio social. Musk non ha rivelato alcun dettaglio, ma è probabile che si stesse riferendo al judo: Putin è campione nella disciplina, sebbene sia stato espulso dalla federazione internazionale, mentre Musk pratica diverse arti marziali tra cui quella preferita dal politico. Elon aveva lanciato un simile guanto di sfida alcuni anni fa a Johnny Depp per una presunta relazione sessuale con l’ex moglie dell’attore, Amber Heard.