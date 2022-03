Guerra in Ucraina: "Boris Johnson vuole andare a Kiev"

Il primo ministro britannico Boris Johnson starebbe pianificando l'idea di una visita lampo a Kiev come gesto plateale di solidarietà al popolo ucraino e al presidente Volodymyr Zelensky, con il quale si sente telefonicamente quasi tutti i giorni. A spifferarlo fonti anonime citate da tabloid come il Daily Express. Per ora non ci sono conferme ufficiali. A dar credito a queste indiscrezioni, l'ipotesi sarebbe ora al vaglio degli apparati d'intelligence del Regno Unito, preoccupati di non poter garantire condizioni di sicurezza accettabili. Per i beninformati BoJo sembrerebbe tuttavia irremovibile nella richiesta di avviare i preparativi necessari.