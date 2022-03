Fedez e la malattia, il messaggio del rapper: "È una giornata importante"

Nella serata di lunedì 21 marzo Fedez è riapparso su Instagram, dove era sparito per alcuni giorni. Il cantante ha voluto dare a tutti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: al marito di Chiara Ferragni è stata diagnosticata una malattia piuttosto seria. “Domani (martedì 22 marzo, ndr) sarà una giornata importante. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività – ha scritto l'artista nelle Storie - Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”. Un pensiero anche ai figli Leone e Vittoria: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo".