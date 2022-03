In Russia Ikea diventa “Idea”, clone del colosso svedese

Ikea, come molte altre multinazionali, ha deciso di chiudere i rapporti con la Russia per via dell’invasione delle truppe di Putin in Ucraina. E, dopo il caso di Zio Vanya, il “nuovo” McDonald’s made in Russia, ecco l’arrivo di “Idea”. Uno studio grafico di San Pietroburgo ha fatto la richiesta all'agenzia russa per i brevetti di registrare il marchio “Idea” per avviare un rivenditore analogo di Ikea nel Paese. Il direttore dello studio Kostyantyn Kukoev ha riferito che da quando il colosso svedese è uscito dal mercato russo, la sua azienda sta registrando gravi perdite. Da qui l’escamotage per salvare il suo business.