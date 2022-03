Sean Penn: "Boicottare gli Oscar se non si consente a Zelensky di parlare"

In un'intervista alla Cnn Sean Penn ha invitato Hollywood a boicottare gli Oscar se al presidente ucraino Volodymyr Zelensky verrà negata la possibilità di parlare all'evento, previsto a Los Angeles domenica 27 marzo. In questa eventualità "incoraggerei tutti coloro che sono coinvolti - anche se potrebbe essere il loro momento, e lo capisco, per celebrare i loro film - a protestare e boicottare gli Academy Awards", ha detto. L'attore, 61 anni, ha vinto due Oscar e ha promesso inoltre che fonderà i suoi premi in pubblico se al Presidente ucraino non verrà data la possibilità di parlare alla cerimonia.

L'esperienza di Sean Penn

Sean Penn ha provato in prima persona le conseguenze del conflitto in Ucraina: nel momento dello scoppio della guerra si trovava infatti proprio nel Paese per girare un documentario, e per mettersi in salvo ha dovuto raggiungere a piedi il confine con la Polonia. "L’Ucraina è la punta di diamante della lotta per i sogni della democrazia - ha affermato l'interprete statunitense, che ha dichiarato recentemente di voler aiutare i rifugiati in Polonia tramite la sua fondazione umanitaria - Se la lasciamo a combattere da sola, perdiamo la nostra anima come America".