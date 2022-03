Will Smith sul ring con Chris Rock: l'offerta milionaria di Jake Paul!

Jake Paul, pugile, attore e youtuber degli Stati Uniti, pronto a pagare Will Smith e Chris Rock per un incontro di boxe dopo la rissa sfiorata agli Oscar 2022. Paul ha pubblicamente offerto 30 milioni di dollari, 15 per ciascun contendente, per risolvere la loro diatriba sul ring. La richiesta dello sportivo è arrivata in replica ad un tweet provocatorio di Sal Vulcano che ha chiesto ai suoi follower un'offerta per un eventuale combattimento tra Smith e Rock. Al momento i due non hanno ancora risposto alla proposta di Paul.