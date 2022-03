Oscar 2022: perché Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock

Tensione agli Oscar 2022. Nel bel mezzo della cerimonia di premiazione Will Smith , che ha vinto la prima statuetta della sua carriera, ha dato uno schiaffo al comico Chris Rock . Quest'ultimo ha ironizzato sulla moglie dell'attore, Jada Pinkett Smith, che si è presentata all'evento con la testa completamente rasata. "Ti prepari per Soldato Jane 2?", ha scherzato Rock. Tempo fa l'attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi a causa di un problema di alopecia . Will non ha dunque apprezzato la battuta di Chris ed è passato alle mani.

Will Smith contro Chris Rock

Will Smith è salito sul palco e dopo aver colpito il collega gli ha intimato: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca". Dopo lo scatto di rabbia, durante la pausa pubblicitaria, sono andati a parlare con Smith sia la sua agente che Denzel Washington, che ha cercato di calmare il collega: "Nel momento più alto devi stare attento, è lì che il diavolo viene a cercarti". Sulle prime si era pensato a uno scherzo, uno sketch già in programma durante il segmento in cui Rock presentava i premi per il miglior documentario, ma l'insulto che ha accompagnato lo schiaffo ha presto tolto ogni dubbio.

Nessuna denuncia (per ora)

Per ora Chris Rock ha deciso di non denunciare Will Smith, che potrebbe essere addirittura arrestato per lo schiaffo agli Oscar 2022. Rock ha però fino a sei mesi di tempo per cambiare idea. Smith potrebbe essere condannato con sei mesi di prigione e una multa da centomila dollari.